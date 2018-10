"Ein halbes Jahrhundert gezeichnete Politik", so wurde Dieter Hanitzsch angekündigt, dessen Karikaturen jeden Freitag exklusiv in der Abendzeitung erscheinen. Der berühmte und beliebte Zeichner erhielt den Jubiläumspreis von Laudator Helmut Schleich überreicht. Auch Christian Ehring (Hauptpreis), Olaf Schubert (Musikpreis) und Martin Frank (Senkrechtstarter) wurden an diesem launigen Abend ausgezeichnet.