Dieser Auftritt war nicht geplant Herzogin Kate: Hat sie genug vom Mutterschaftsurlaub?

Mit diesem Auftritt hat wohl niemand gerechnet. Eigentlich befindet sich Herzogin Kate (36) nach der Geburt ihres dritten Kindes, Prinz Louis, noch im Mutterschaftsurlaub. Öffentliche Auftritte beschränkt sie auf familiäre Festlichkeiten, wie Taufen, Geburtstage oder Hochzeiten. Doch für die Jubiläumsfeier der Royal Air Force in London machte die Dreifach-Mama am Dienstag eine Ausnahme. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William (36) sowie dem Herzog und der Herzogin von Sussex, Prinz Harry (33) und seiner Meghan (36), besuchte sie den Gottesdienst in der Westminster Abbey.