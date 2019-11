Diese Schwangerschaft war ein Schock Prinzessin Madeleine verrät: Alle drei Kinder waren nicht geplant

Hochschwanger bei der Hochzeit

Auch das Finale dieser Schwangerschaft war ungewöhnlich, denn es fiel mit der Hochzeit ihres Bruders, Prinz Carl Philip (40), und Sofia Hellqvist (34) im Jahr 2015 zusammen. Prinzessin Madeleine erinnert sich noch genau: "Meine Hebamme empfahl, meine Tasche mitzunehmen, für den Fall, dass ich direkt in den Kreißsaal fahren muss. Ich saß also da in voller Montur in der Kirche und betete: 'Hoffentlich... platzt... die... Fruchtblase... nicht.' Was mache ich im Fall der Fälle?"