Diese Promis sind vor Ort Regelrechter Star-Auflauf bei den Golden Globes 2019

Die Golden Globes 2019 läuten am kommenden Sonntag die Award Season in Hollywood ein. In diesem Jahr findet die Preisverleihung zum 76. Mal statt - und die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) hat bereits jede Menge Promis angekündigt. So werden zum Beispiel die Stars aus "A Star Is Born", Bradley Cooper (43), Lady Gaga (32) und Sam Elliott (74) auf der Bühne zu sehen sein. Das Drama hat Chancen auf fünf Auszeichnungen.