Diese Mädchen sind im Rennen Wen wählt Hailey Baldwin als Brautjungfer aus?

Auch Ireland Baldwin (22), Haileys und Alaias Cousine, würde sich als Brautjungfer sicher bereit erklären. Sie gratulierte ebenfalls euphorisch in einem Instagram-Post. Das Foto zeigt die Mädchen in Kindertagen gemeinsam in der Badewanne. "Es wird bald ein einsames Mädchen weniger geben", freute sie sich. Die Cousinen haben ein enges Verhältnis zueinander.