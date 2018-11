Drei Tage nach dem plötzlichen Tod von Malle-Jens ist Ehefrau Daniela Büchner noch immer wie in einer Schockstarre. Ihr geliebter Jens ist an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung am Samstag in einem Krankenhaus auf Mallorca verstorben. Nur zwei Wochen zuvor erfuhr der beliebte TV-Auswanderer und Sänger von seinem tödlichen Schicksal.