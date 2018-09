Diese Extras bringt er mit "Solo: A Star Wars Story": Der Weltraum-Halunke startet ins Heimkino

Der "Krieg der Sterne" stellte Solos nur sporadisch beleuchtete Vergangenheit, seine innige Freundschaft zu Chewie und seine Liebe zu seinem fliegenden Schrotthaufen, dem Millennium Falken, als Mysterium dar. "Solo: A Star Wars Story" gab die unumstößlichen Antworten auf all diese sagenumwobenen Stationen im Leben des charmanten Gauners - und sogar auf Fragen, die sich nie jemand gestellt hat.

(Zu) große Fußstapfen

Das erste "Star Wars"-Spin-off "Rogue One" schaffte es noch, eine der größten Logiklücken (im wahrsten Sinne eine Lücke) des Originals von 1977 geistreich zu stopfen. "Solo" hingegen fühlt sich wie die uninspirierte "Origin Story" eines Superhelden an, von denen wir in den letzten Jahren wahrlich mehr als genug bestaunen konnten.

Zugegeben, die Jugend einer der berühmtesten Filmfiguren der Kinogeschichte nachzureichen war eine gelinde gesagt fast unmögliche Aufgabe, denn: In der nun schon über 40 Jahre lang gereiften Vorstellung von Solos Vergangenheit malten sich wohl die meisten Fans das alles weitaus spektakulärer aus. Was nur noch einmal das Gefühl bekräftigt, dass nicht jeder Stein in der weit, weit entfernten Galaxis umgedreht werden muss. Und weil die Zuschauer das ähnlich gesehen haben und "Solo" eine mittelschwere Kassen-Enttäuschung wurde, wundert es nicht, dass Disney seine "Star Wars"-Frequenz in Zukunft zurückfahren will.

Aber es lohnt sich doch

Hat der Film so seine Schwierigkeiten, beweist die vollgepackte Extras-Scheibe dagegen viel Mehrwert. Acht herausgeschnittene Szenen etwa und allerhand Blicke hinter die Kulissen des Films. Zum Beispiel zum spektakulären Zugüberfall, der dreckigen Bar Fort Ypso und natürlich zum berühmten Kessel-Flug. Ein Roundtable-Gespräch des Regisseurs gemeinsam mit dem Cast sowie ein Gespräch mit den beiden "Star Wars"-Drehbuchautoren Lawrence und Jonathan Kasdan runden das großzügige Bonusmaterial ab.