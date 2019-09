Am 6. September 1997 wurde Lady Diana, die Mutter von Prinz William und Prinz Harry, beerdigt. Über zwei Milliarden Menschen hingen vor den TV-Bildschirmen, als die jungen Prinzen hinter dem Sarg ihrer geliebten "Mummy" marschierten. Elton John rührte in der Westminister Abbey mit seinem Lied "Candle in the Wind" Millionen zu Tränen.