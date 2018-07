Diese Änderungen sollen kommen Masterplan fürs Kunstareal: "Kitt" zwischen den Museen

Priorität hat die Fläche um die Pinakothek der Moderne. Laut Krimpmann soll die "unsägliche" Schotterfläche, teils Mitarbeiterparkplatz, teils Brache, in Rasen verwandelt werden: "Schotter ist so tot. Auf dem Gras dürften Besucher Brote auspacken und Kinder Fußball spielen. Das stört mitnichten", so Krimpmann. Der Platz werde für Freizeit und Erholung gebraucht. Und für den kunstgeneigten Touristen, der von der Gabelsbergerstraße ins Areal komme, sei das so ein besseres Entrée ins Kunst-Mekka mit 18 Museen.