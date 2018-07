Dienstmädchen, Roboter und Drachen Emmy Awards 2018: "Game of Thrones" führt Nominierungsliste an

Nominiert als "Bester Darsteller in einer Drama-Serie" sind Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This Is Us"), Ed Harris ("Westworld"), Matthew Rhys ("The Americans"), Milo Ventimiglia ("This Is Us") und Jeffrey Wright ("Westworld"). Ihre weiblichen Counterparts sind Claire Foy ("The Crown"), Tatiana Maslany ("Orphan Black"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Sandra Oh ("Killing Eve"), Keri Russel ("The Americans") und Evan Rachel Wood ("Westworld"). Oh ist die erste Frau asiatischer Abstammung, die jemals als beste Darstellerin in einem Drama nominiert worden ist.