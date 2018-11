Mit frischem Selbstvertrauen geht Schalke 04 in das Heimspiel gegen Galatasaray. Die Torflaute in der Bundesliga ist beendet, der Knoten bei den Sorgenkindern im Sturm geplatzt - die Stimmung in Gelsenkirchen hat sich deutlich verbessert. "Wenn es heißt: 'The trend is your friend', dann stimmt der im Moment", sagte Sportvorstand Christian Heidel.