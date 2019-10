Touristin beim Beten beklaut

Das Opfer, eine österreichische Touristin, hatte direkt nach dem halb-zwölf-Uhr-Gottesdienst die Marienkapelle besucht, um dort zu beten. Vor dem Bildnis der Gottesmutter Maria hatte sie eine Kerze entzündet. Die 50 Cent für die Kerze steckte sie in den Schlitz des Opferstocks und ihren Geldbeutel anschließend wieder in ihre Umhängetasche. Ins Gebet vertieft kniete sie nun in der Kapelle.