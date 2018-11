Die Rentnerin hatte den Rollator immer in ihrer Nähe: Wenn sie sich in ihrem Zimmer aufhielt, stand die Gehhilfe mit Rädern neben ihrem Bett. Wenn sie das Zimmer verließ, nahm sie den Rollator mit. Ihren Geldbeutel legte die Frau immer in das Körbchen vorn an der Gehhilfe. Der Altenpfleger konnte leicht darauf zugreifen.