Die zweite Staffel ist da Christian Ulmen: Darum gibt es bei "jerks." keine Patzer

Ist es einfacher situationsbedingt zu reagieren oder fest nach Drehbuch zu arbeiten?

Ulmen: Das ist eine Typ-Frage. Ich wollte bei "jerks." alles weglassen, was mich als Schauspieler nervt, wenn ich Filme drehe: Textlernen, Proben und lange Licht-Umbaupausen. Wir proben also nicht und das Set ist so ausgeleuchtet, dass man jederzeit aus allen Winkeln drehen kann.

Und es wird kein Text auswendig gelernt?

Ulmen: Nein! Großartig, oder? Allerdings muss sich jeder Schauspieler soweit auf den Dreh vorbereiten, dass er oder sie weiß, wo die Figur in dieser Folge hin will. Die Geschichten stehen klar fest. Für das gesprochene Wort aber ist jeder selbst verantwortlich...

Wie kommt das beim Zuschauer an?

Ulmen: Für den Zuschauer ist es natürlich egal, ob wir unseren Text auswendig gelernt haben oder spontan ausdenken. Weil wir nicht die "Schillerstraße" sind, ist die Improvisation weder Qualitätsmerkmal noch der Grund, uns zu gucken. Wenn einer "jerks." mag, dann wegen der Geschichten und Typen.

Was halten Sie generell von improvisierten Filmen oder Serien wie etwa dem Impro-"Tatort"?

Ulmen: Mich interessiert das eigentlich gar nicht so sehr. Mich langweilt zum Beispiel Improvisations-Theater. Eine öde Geschichte wird für mich nicht spannender, weil sie einer spontan improvisiert hat. Improvisation ist ein spannendes Werkzeug, und bestimmt kann man damit auch einen grandiosen "Tatort" machen, aber das Tool an sich ist für mich noch kein Grund, einzuschalten.

Was tun Sie, wenn einmal ein Patzer passiert?

Ulmen: Es gibt keine Patzer. Manchmal passt ein Lachflash und es wirkt, als würde die Figur in dem Moment einfach lachen müssen. Dann lässt man das drin, ansonsten schneidet man den Lacher eben raus.

Welche Serien schauen Sie gerne privat?

Ulmen: Mir hat neulich mein Editor gesagt, ich solle mir unbedingt "Mindhunter" anschauen. "Bad Banks" fand ich toll.

Mit welchen Gastauftritten können wir noch rechnen?

Ulmen: Andreas Bourani spielt mit und Anna Maria Mühe ist auch dabei. Sie spielt eine ganz tolle Version von sich selbst als egozentrische Weltverbesserin. Ich finde es übrigens gar nicht so spannend davor anzukünden, wer dabei ist. Ein großer deutscher Entertainer huscht einmal kurz in einer Wellnessklinik durchs Bild. Achtet mal drauf!

Verstehen Sie sich auch privat mit Fahri Yardim so gut? Die Harmonie muss sicher stimmen, wenn man nicht nach Drehbuch spielt.

Ulmen: Fahri und ich mögen uns im echten Leben, schließlich handelt die Serie ja vom echten Leben. Aber unsere Nähe ist gar nicht wesentlich für unserer Serie. Auch wenn wir uns hassen würden, könnten wir super "jerks." drehen. Denn bei der Improvisation muss man vor allem bei seiner eigenen Figur bleiben.

Ist die nächste Staffel schon in Planung?

Ulmen: Das hängt davon ab, was der Sender sagt. Wir planen natürlich immer, aber am Ende entscheidet der Zuschauer. Na ja, oder die Quote.