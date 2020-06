Die Zuschauer haben gewählt "Tatort": Dieser Kultfilm läutet am Sonntag die Sommerpause ein

Darum geht's im "Tatort: Wenn Frauen Austern essen"

Die große Literaturagentin Ira Kusmansky (Doris Schade) gibt in ihrem Haus ein Austernessen für ihre Autorinnen. Während die Gourmet-Köchin Leni Silbernagel (Isabelle Schmidt) letzte Hand anlegt, belauern sich die Bestsellerautorinnen mit Argusaugen. Über allem schwebt das Gerücht, die Agentin habe einen millionenschweren Vertrag zu vergeben, aber nur an eine aus der Runde. Als sich die Autorin Anna Stahlberg-Zeulig wegen Übelkeit in ein Nebenzimmer zurückziehen muss, kann das die Stimmung nicht trüben. Wenig später steht die Kriminalpolizei in der Villa, denn Stahlberg-Zeulig ist tot.