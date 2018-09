Zumindest in der Theorie. Der Selbstversuch "Virtual Reality" zeigt an dieser Stelle, dass die neue Technik bei der Deutschen Bahn noch nicht immer einwandfrei funktioniert. Zukünftig soll das Projekt mit dem Namen EVE (Engaging Virtual Reality) helfen, das Zugpersonal der Bahn auf die Arbeit in den neuen ICE 4-Zügen vorzubereiten. 119 weitere sollen davon in den nächsten fünf Jahren zum Einsatz kommen.