Die witzigsten Tweets Oktoberfest 2018: Die #Wiesnwache twittert wieder

Ein Missverständnis?

Was macht man nur mit einem angeheiterten Oktoberfestbesucher, der Probleme mit seinem Senf hat? Die #Wiesnwache hat eine Antwort darauf: "Die Kollegen der #Wiesnwache wollen einem volltrunkenen Amerikaner helfen, der ständig in seinen Senf fällt. Dieser will sich nicht helfen lassen und randaliert. Jetzt ist er in der Zelle und der Senf auf der Hose der Kollegen."