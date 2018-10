Die Wetten laufen Prinzessin Eugenie: Wird ihr Brautkleid von Erdem designt?

Im Gespräch mit dem Modemagazin "Vogue" hatte Eugenie bereits zugegeben, genau zu wissen, wie ihr Kleid aussehen soll und wer es designen darf: "Das Kleid war die einzige Sache, bei der ich mir auf Anhieb sicher war. Als wir die Hochzeit angekündigt haben, hatte ich sofort den Designer und den Look im Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine von denen sein würde, die genau wissen, was ihnen gefällt, aber so war es."