Die Vor- und Nachteile Frühstücken, ja oder nein? Was ist besser für den Körper?

Verzichten sollte man daher beim Frühstücken auf Lebensmittel mit hoher glykämischer Last. Sprich Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel sofort in die Höhe treiben. Was also von der morgendlichen Speisekarte gestrichen werden sollte, sind Brötchen mit Nuss-Nougat-Aufstrich, Croissant mit Marmelade, Toast mit Honig, Donuts, Kuchen sowie gesüßte Müslis oder Cornflakes.

Es ist ratsamer, ein proteinreiches Frühstück mit Joghurt, Quark, Käse oder Ei zu sich zu nehmen, um länger ohne Hunger auszukommen. Denn Lebensmittel ohne Kohlenhydrate, vor allem Protein und Fett, verlangsamen unsere Verdauung. Perfekt eigenen sich beispielsweise Smoothies aus verschiedenen Komponenten, wie Getreide, Nüsse, Avocado oder Früchte. Je mehr Vitamine und Mineralstoffe der Körper am Morgen bekommt, umso besser!