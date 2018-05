Was fanden Sie gut an dieser Zeit?

Lukas: All die rasanten Veränderungen und die Möglichkeiten, die es auf einmal gab. Ich finde auch unheimlich interessant, wie unterschiedlich die Menschen in dieser Situation reagierten. Es gab schon viele Leute, die ihr Glück engagiert gesucht und oft auch gefunden haben. So wie der Polizist in "Weissensee", der sich als Autohändler erfolgreich selbständig macht.

Es gab aber auch viele unschöne Entwicklungen. Unter anderem wird das Drama um die Ostimmobilien in dieser Staffel thematisiert.

Lukas: Ja, das fand ich auch wirklich interessant. Damals sind viele ungerechte Dinge passiert und jetzt ist es an der Zeit, diese Geschichten zu erzählen. Weil wir so auch ein bisschen besser verstehen, in welchem Land wir heute leben.

In das Jahr 1990 fiel auch die Währungsunion. Erinnern Sie sich noch an die Einführung der D-Mark?

Lukas: Ja, daran erinnere ich mich sehr gut, weil ich damals meinen ersten Film gedreht und dadurch plötzlich West-Geld verdient habe - natürlich in für mich damals unvorstellbaren Mengen. Und ich weiß auch noch, dass ich von meinem letzten DDR-Geld ins Theater, in die Berliner Volksbühne, gegangen bin. Schlussendlich hat mir die Währungsunion ein Leben ermöglicht, dass sonst wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Ich bin schon froh, dass es so gekommen ist.

Im Film und im echten Leben haben Sie zwei Töchter. Der großen Filmtochter widerfährt Fürchterliches. Wie war das für Sie als Vater, sowas zu lesen und zu spielen?

Lukas: Sagen wir mal so: Es war eher besonders einfach, sich vorzustellen, wie man sich da wohl fühlt. Das ist ja auch das Schöne an dem Beruf: Da kommt man in ein Hotelzimmer und haut so einem Typen eine auf die Nase. Wenn man Vater von Töchtern ist, aber kein Schauspieler, kann man sich sowas ja nur in der Fantasie ausmalen. Es ist großartig, sowas mal wirklich machen zu dürfen. Auf diese Weise wird man auch einen Teil der Angst wieder los, die man um seine Kinder natürlich manchmal hat. Auf meine Kinder kann ich mich aber verlassen. Ich glaube nicht, dass ich sie jemals aus so einer Situation holen muss.

Ihre Figur hat mehrfach eine Art Hörsturz. Was machen Sie denn privat, wenn Ihnen alles zu viel wird?

Lukas: Ich suche dann einfach nur Stille und Alleinsein, das reicht eigentlich. Dabei ist auch gar nicht wichtig, wo das ist oder ob es besonders exklusiv ist. Draußen in der Natur und wenn es da still ist, bin ich glücklich. Manchmal reicht aber auch einfach nur ein Bier oder eine halbe Stunde an die Wand zu gucken. Generell versuche ich aber auch, den Stress soweit wie möglich zu minimieren. So staut sich nichts auf.