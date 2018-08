"Servus Baby" spielt nicht im gigantischen und anonymen Big Apple, sondern im idyllischen München. Doch auch die vier Münchnerinnen beschäftigt die gleichen Probleme, wie die Freundinnen rund um "Carrie Bradshaw": Was tun, wenn die Bombe tickt? Und was, wenn man selbst die Bombe ist? Weil man als Frau Anfang 30 Knall auf Fall wieder Single ist. Oder das Wort "Liebe" all die Jahre versehentlich falsch definiert hat. Oder eben weit und breit kein Kerl in Sicht ist, mit dem man den Startschuss für den familiären Lebenstraum wagen könnte. Oder ist man auf dem falschen Dampfer und sollte sich locker machen à la 30 ist das neue 20?