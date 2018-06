Die Vater-Sohn-Fehde geht weiter Tommy Lee: Jetzt rechnet er mit Sohn Brandon ab

Doch es gibt scheinbar eine Sache, die für Tommy Lee "unbezahlbar" ist: "Ein Sohn, der sich am Vatertag wie ein Opfer in den sozialen Medien verhält." Diese Aussage hat gesessen. Provokant lässt der Musiker am Ende seines Tweets noch das virtuelle Mikrofon fallen, was vermutlich bedeuten soll, dass damit alles gesagt wäre. Ob Brandon Lee das auch so sieht, bleibt abzuwarten.