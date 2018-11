"Die Tribute von Panem", ... TV-Tipps am Freitag

In "Die Tribute von Panem - Catching Fire" (ProSieben) müssen Katniss und Peeta erneut ums Überleben kämpfen. Die Doku "Mapplethorpe: Look at the Pictures" (Arte) spürt einem echten Skandal-Fotografen nach. Und in "Nur noch 60 Sekunden" (RTL II) gibt es ein Wiedersehen mit Angelina Jolie.