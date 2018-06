Die Toten von Turin, Lewis, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Liebe

Unter der Leitung von Marcus Richards (Alan Davies) trifft sich in Oxford eine Gruppe von Quiz-Fans, die das Wochenende miteinander verbringen will. Doch schon in der ersten Nacht gibt es einen Toten. Ethan Croft fällt einem Mordanschlag zum Opfer. Der so belesene wie eitle Ethan war vor Jahren noch selbst Dozent in Oxford, musste die Universität aber unehrenhaft verlassen. Inspector Lewis (Kevin Whately) und sein Assistent Hathaway (Laurence Fox) finden heraus, dass die Quiz-Teilnehmer in Zweierteams gegeneinander antreten und ungewöhnliche Fragen aus verschiedenen Wissensgebieten beantworten sollten. Das Siegerteam sollte 5000 Pfund erhalten.