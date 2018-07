Die Toten vom Bodensee, Tatort,... Krimi-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ZDFneo, Professor T.: Die Rückkehr

Auf dem Campus der Universität Köln wird die Studentin Diana brutal vergewaltigt, doch ihre Erinnerung an den Tathergang ist zunächst wie ausgelöscht. Weil die Kripo Köln bei diesem Fall völlig im Dunkeln tappt, bittet Kommissarin Anneliese Deckert (Lucie Heinze) ihren ehemaligen Professor Jasper Thalheim (Matthias Matschke), genannt "T.", um Hilfe bei der Ermittlungsarbeit. Professor T. lehrt psychologische Kriminologie in Köln, eine Koryphäe in seinem Fach. Er ist ein brillanter Kopf mit messerscharfem Verstand, ausgestattet mit einem ausgeprägten Waschzwang, dabei meistens sarkastisch und arrogant - eine Herausforderung für seine Umwelt.