Die Tat geschah am 18. Juni Mord an Rapper XXXTentacion: Der zweite Verdächtige ist festgenommen

Der Mord an dem Rapper XXXTentacion (1998-2018) wird immer weiter aufgeklärt: Wie das Portal "USA Today" berichtet, ist der zweite Tatverdächtige gefasst worden. Das Broward County Sheriff's Office gab am Mittwoch bekannt, dass sich ein 22-jähriger Mann in Polizeigewahrsam befinde. Davor sei bereits am 20. Juni ein weiterer Mann festgenommen worden.