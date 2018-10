In den Medien ist schnell vom Hochmoor-Killer die Rede, was den Druck auf Detective Chief Inspector Caleb Hale erhöht. Mit diesem verbindet Kate Linville seit ihrem letzten Aufeinandertreffen eine besondere Beziehung. Kate hatte sich unsterblich in ihren Kollegen vor Ort verliebt, was dieser nicht zu erwidern schien. Die Selbstzweifel und Unsicherheiten der Polizistin haben seitdem nicht abgenommen... Lässt sie sich dennoch darauf ein, mit Caleb das Rätsel um die verschwundenen Mädchen zu lösen? Charlotte Link nimmt ihre Leser in "Die Suche" erneut mit in tiefe menschliche Abgründe und nervenaufreibende Zeiten.