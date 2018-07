Die Stylenite als Höhepunkt Michael Michalsky: "Berlin ist die wohl kreativste Metropole Europas"

Berlin und die Modewelt stehen in den Startlöchern. Am Dienstag startet die fünftägige Fashion Week in der Hauptstadt. Dort präsentieren große und kleine Modemacher ihre Kollektionen - von cool bis extravagant, von Streetwear bis Future Fashion. Doch einer klinkt sich aus: Der deutsche Designer Michael Michalsky (51, "Lass uns über Style reden") verrät im Interview mit spot on news, warum er seine Mode nicht auf der Fashion Week präsentiert und was er von dem Konzept der Modewoche in Berlin hält. Außerdem gibt er erste Einblicke, was man sich von seiner Kollektion erhoffen kann...