...über die Verletzung von Corentin Tolisso: "Die beiden Spieler sind Schienbein auf Schienbein gestoßen. Coco hat sehr starke Schmerzen, ist auf dem Weg in die Praxis von Dr. Müller-Wohlfahrt. Dort werden Untersuchungen durchgeführt. Danach wissen wir mehr."

...über die Trainerfrage: "Dazu werde ich mich nicht mehr äußern. Es ist alles gesagt - warten Sie einfach ab."

Mats Hummels...

...über das Spiel: "Zwischendurch war es schwierig, die Körpersprache zu halten. Nach 30 Minuten hat man gemerkt, dass wir etwas larifari gespielt haben. Das hat der Trainer in der Halbzeitpause auch angesprochen. Nach dem 4:0 in der zweiten Hälfte haben wir wieder deutlich mehr Zug rein bekommen."

...über die Trainerfrage: "Ich habe auch schon mit ihm (Jupp Heynckes, d. Red.) darüber gesprochen, aber das bleibt unter uns. Er muss niemandem etwas beweisen. Wir warten einfach ab, wie er sich entscheidet."

Bernd Hollerbach (Trainer Hamburger SV)...

...über den schwachen Auftritt seiner Mannschaft: "Wir wollten am Anfang ruhig sein und früh drauf gehen, das ist nicht gelungen. Wenn du dann nach 20 Minuten schon 3:0 hinten liegst, wird es natürlich schwierig. Wir müssen ganz anders auftreten und unangenehmer sein. Ich habe keine Erklärung dafür, weshalb wir das heute nicht umgesetzt haben. Vielleicht lähmen meine Spieler auch die letzten Ergebnisse."

...darüber, ob er noch an den Klassenerhalt glaubt: "Natürlich glaube ich noch daran! Dass wir hier heute etwas holen, war sehr unwahrscheinlich. Aber in den letzten Spielen sind wir besser aufgetreten. Wir haben noch immer sieben Punkte Rückstand, Wolfsburg hat auch verloren. Jetzt kommen wieder Spiele, in denen wir auf Augenhöhe sind."

Gotoku Sakai (Kapitän Hamburger SV)...

...über das Spiel: "Heute haben wir einfach von Anfang an zu wenig gemacht, dafür gibt es keine Ausrede. Das war heute kein Männerfußball. Das fängt bei mir selbst schon an: Wie ich mich vor dem ersten Gegentor verhalte - das kann man in der Bundesliga einfach nicht machen. Wir haben uns vor dem Spiel viel vorgenommen und wollten etwas zeigen, aber das war viel zu wenig."

...über die mitgereisten Fans: "Es tut mir sehr leid für die Fans, die für uns mitgereist sind. Eine solche Leistung wollten wir natürlich nicht zeigen."

Sven Schipplock: "Wir sind auf uns angewiesen und können auf keine Unterstützung von außen mehr hoffen, das haben wir uns selber eingebrockt. Trotz allem ist es natürlich enorm bitter, dass wir hier mit sechs Gegentoren untergehen. Wir wollten eigentlich komplett anders auftreten. Oberste Prämisse war, dass wir kein frühes Gegentor bekommen. Das hatte sich dann relativ schnell erledigt."