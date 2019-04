Nordfriedhof: Sphingen als Teil eines Bild- und Textprogrammes

Denn der große Schriftsteller hat sie in seinem Werk "Tod in Venedig" nicht nur erwähnt, sondern umgedeutet. Die beiden Sphingen, die hier einst am Eingang angebracht waren, sind bei Mann Sinnbilder der Apokalypse. Ursprünglich hatte der Architekt des Nordfriedhofes, Hans Grässel, sie jedoch als Teil eines Bild- und Textprogrammes für den gesamten Friedhof gedacht. Als Wächterinnen des Lamm Gottes’, die die Lebenden zur Ehrfurcht mahnten. Dass Thomas Mann aus Grässels Erlösungsthema eine Untergangsgeschichte gemacht hat, macht die Sphinx für Heißerer besonders interessant. Und darum sei es auch wichtig, dass in Zukunft auch die Zweite noch realisiert werde.