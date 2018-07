Die Stationen, die Spiele, die Strategie Die Eroberungstour: FC Bayern reist in die USA

Internationalisierungs-Vorstand Wacker: "Miami ein Einstiegstor"

Miami sei "das Einstiegstor für Mittel- und Südamerika", sagt Bayerns Vorstand für Internationalisierung und Strategie, Jörg Wacker: "Das ist für uns sehr interessant, weil wir uns schon seit geraumer Zeit intensiv mit Lateinamerika beschäftigen." Denkbar also, dass Bayern neben den Märkten in den USA (Büro in New York) und Asien (Büro in Shanghai) künftig auch stark auf Lateinamerika setzt. James spielt dabei eine wichtige Rolle.