Die Lederjacke

Lederjacken gehören zu den absoluten Must-haves im Kleiderschrank. An kühlen Frühlingstagen halten sie warm und sehen dazu noch cool aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt auf ein klassisches Modell in Schwarz. Etwas softer wird der Frühlings-Look jedoch, wenn man sich für eine Bikerjacke aus Wildleder in einem edlen Creme- oder Camel-Ton entscheidet. Wer auffallen möchte, setzt auf die Trendfarbe des Jahres: Bikerjacke in Ultra Violet.