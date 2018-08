Die Sitcom endet 2019 "Big Bang Theory": Die Nerds verabschieden sich nach Staffel 12

Nun ist die Befürchtung der Fans doch bestätigt worden: Die beliebte US-Sitcom "The Big Bang Theory" wird nach der anstehenden 12. Staffel, die am 24. September dieses Jahres in den USA startet, eingestellt. Das gab laut der Seite "Access Hollywood" der leitende Produzent der Show, Chuck Lorre, bekannt: "Wir sind unseren Fans für immer dankbar für all die Unterstützung, die 'The Bing Bang Theory' in den vergangenen zwölf Staffeln zuteilgeworden ist", heißt es in einem gemeinsamen Statement des Senders CBS und Warner Bros.