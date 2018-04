Was niemand für möglich gehalten hatte: Das Team aus dem Großraum München erwies sich in den letzten Wochen in den Duellen mit den renommierten Teams aus Erlangen, Günzburg oder Rimpar nicht nur als ebenbürtig – das letzte Turnier gewann das HAB-Team sogar ungeschlagen und kann nun in "eigener" Halle den Sprung von 0 auf 1 perfekt machen: Das "Finale dahoam" findet am Samstag, 5. Mai und am Sonntag 6. Mai, in der Helmi-Mühlbauer-Halle in Grünwald statt. Fünf Mannschaften buhlen um den begehrten Startplatz in der Jugendbundesliga Süd – der Gewinner ist direkt qualifiziert.