Die Schwedin wird 30 Jahre alt Alicia Vikander: Von der Ballett-Tänzerin zur Kino-Allzweckwaffe

Kein Vorbeikommen

Allein von 2014 bis 2017 wirkte sie in unfassbaren 14 Filmen mit. Darunter "Im Rausch der Sterne", "Tulpenfieber", "Grenzenlos" und "Codename: U.N.C.L.E". Diesen immensen Output konnte sie im Jahr 2018 zwar nicht aufrechterhalten, dafür durfte sie in die Haut der wohl berühmtesten Videospiel-Heldin der Welt schlüpfen. In "Tomb Raider" trat sie als Lara Croft die Nachfolge von Angelina Jolie an und konnte dem Charakter ihren ganz eigenen Anstrich verleihen.

Und auch einer der begehrtesten Womanizer sah an Frau Vikander kein Vorbeikommen. 2016 lernte Michael Fassbender sie beim gemeinsamen Dreh von "The Light Between Us" kennen und lieben. In ihrem Privatleben ging es sogleich ähnlich rasant wie bei ihrer Karriere voran: Im Oktober 2017 heirateten die beiden.