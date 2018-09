Die Schauspielerin im Interview Jenny Elvers: "Ich bin jetzt 46 und das erste Mal wirklich Single"

Ihre Probleme kamen damals durch den Auftritt bei "DAS!" im September 2012 an die Öffentlichkeit. Wie war es, als Sie nach dem Entzug das erste Mal wieder auftraten?

Elvers: Das war sehr aufregend für mich. Ich war nervös, weil ich mir Sorgen darüber gemacht habe, was passiert, wenn ich stolpere oder mich verspreche. Vielleicht habe ich mir selbst mehr Druck gemacht als nötig. Mir war bewusst, dass sehr genau hingeschaut wird.

Wie sehen Sie Ihrer Zukunft entgegen?

Elvers: Sehr positiv. Mein Sohn wird 18 im nächsten Jahr. Wir haben ein großartiges Verhältnis, das bereitet mir sehr viel Freude. Auch beruflich habe ich für 2019 zwei tolle Projekte. Ich mache zudem viel Sport und bin im Leben einfach angekommen. Ich bin jetzt 46 Jahre alt und das erste Mal - gefühlt jedenfalls - wirklich Single. Vollkommen selbstbestimmt, auch in dem, was ich sonst tue. Ich muss keine Schlaftabletten nehmen, ich muss nicht mehr trinken. Das Älterwerden tut mir gut. Ich habe das Selbstbewusstsein, wirklich zu entscheiden, was ich möchte - und was nicht. Ich bin einfach glücklich.

Welche Träume haben Sie noch?

Elvers: Ich kann mir durchaus vorstellen, wieder jemanden in mein Leben zu lassen. Aber ich bin nicht auf der Suche. Und ich möchte natürlich gesund bleiben und wünsche mir, dass es meinem Kind gutgeht. Ich will zudem noch viel mehr sehen von der Welt, ich liebe Reisen. Außerdem lese ich sehr gerne. Ich hatte auch lange eine eigene Schmuckkollektion, in diesen kreativen Bereich möchte ich zurück. Ich strecke meine Fühler gerade in den Bereich Mode aus. Zu meinen Plänen zählt außerdem, in Würde zu altern, das heißt keine Schönheitsoperationen.

Ihr Buch heißt "Wackeljahre". Wie schwer ist es, Sie aus der Bahn zu werfen?

Elvers: Da gehört schon ganz schön viel dazu. Wenn man zu den Kapiteln meines Lebens zurückblättert, zum Entzug, Therapie, ich kam nach Hause und wusste nicht, ob mich je wieder jemand vor die Kamera lassen wird, meine Ehe ging auseinander, sieht man: Mich aus der Bahn zu werfen, das dauert!