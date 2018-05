Die Schauspielerin im Interview Dschungelcamp-Star Sandra Steffl setzt auf die Eiskammer

Gerade ist ihr Buch "Kurvenstar: Wie ich mich als Burlesque-Tänzerin neu in meinen Körper verliebte" (Knaur HC) erschienen. Den neuen Hype um Curvy Models sieht Dschungelcamp-Star Sandra Steffl (47) allerdings kritisch, wie sie spot on news im Interview erzählt: "Ich möchte kein ungesundes Übergewicht propagieren. Ich finde es toll, wenn sich Frauen in ihrem Körper wohlfühlen. Wenn das Gewicht aber so hoch ist, dass es gesundheitsschädlich ist, muss man aufpassen. Es gibt auch Curvy Models, die über 30 Kilo zu viel haben und das sehe ich kritisch. Die sollten nicht als Vorbild genommen werden, weil das gerade in ist."