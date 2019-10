Die Schattenfreundin, Zerschunden, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Die Schattenfreundin, Entführungsthriller

So hatte sich Kathrin (Miriam Stein) ihre Heimkehr nach Bonn nicht vorgestellt. Kaum angekommen, erleidet ihr Vater Franz (Harald Krassnitzer) einen Herzinfarkt. Dabei wollte er sich eigentlich um den kleinen Leo kümmern - sein einziges Enkelkind -, um Kathrin so die Übernahme seiner Arztpraxis zu erleichtern. Ihr Mann Thomas (Golo Euler) ist auch keine Hilfe, weil er beruflich noch an Frankfurt gebunden ist. Zum Glück trifft Kathrin auf dem Spielplatz eine Frau, die ihr sofort sympathisch ist: Tanja (Britta Hammelstein). Die passt auf Leo auf, als Kathrin zu einem Notfall in die Arztpraxis gerufen wird. Doch als sie zurück auf den Spielplatz kommt, ist Tanja verschwunden - und der Junge mit ihr.