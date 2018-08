Die Sängerin steht auf ihre Kurven Rihanna: "Ich will meinen Hintern nicht verlieren"

Rihanna erzählt demnach in der September-Ausgabe des Magazins, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühle. Offenbar will sie aufpassen, dass sie nicht zu dünn wird, wenn sie mit ihrem neuen Trainingsprogramm startet: "Ich bin gerade dabei, ins Fitnessstudio zurückzukehren, und ich hoffe, ich verliere meinen Hintern, meine Hüften oder meine Oberschenkel nicht. Ich werde einiges, aber nicht alles verlieren." Sie habe auch Angst, zu viel am Busen abzunehmen. Alles habe seinen Preis, so Rihanna: "Wenn du einen Hintern haben willst, hast du auch einen Bauch."