Die Sängerin im Interview Kylie Minogue: "Ich glaube immer noch an die Liebe"

Stört es Sie, dass gerade bei weiblichen Künstlerinnen das Alter immer in der Öffentlichkeit diskutiert wird?

Minogue: Total. Weshalb ich auch den Song 'Golden' geschrieben habe. In der Mitte kommt die Textzeile 'We're not young, we're not old but golden'. Kurz gesagt: Wir können nur die sein, die wir in diesem Moment nun mal sind. Ich hatte einfach das Gefühl, noch ein weiteres Album in mir zu haben. Ich will mich eigentlich nicht ständig erklären müssen oder eine altersbezogene Frage der Industrie beantworten.