Die Royals in Neuseeland Herzogin Meghan und Prinz Harry: Tee und Regen - wie daheim!

Die 16-tägige Reise von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) durch Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland neigt sich dem Ende entgegen. Jüngster Stopp war der Abel-Tasman-Nationalpark, ein Naturschutzgebiet an der Nordküste von Neuseelands Südinsel, nachdem sie eine Jugendschutzorganisation in Wellington besucht haben. Prinz Harry dürfte sich bei diesen Terminen heimisch gefühlt haben, denn es herrschte kühles Regenwetter und gab heißen Tee - wie es in Großbritannien üblich ist. Die schwangere Meghan strahlte alle Widrigkeiten weg. Und das Baby? Das erwähnte Harry auf unkonventionelle Weise...