Die rote Zukunft So sieht das neue Gerüst des FC Bayern aus

Innenverteidigung

Die Namen von Mats Hummels (29) und Jérôme Boateng (30) fehlten bei Rummenigges Aufzählung. Nur Zufall oder steht das Weltmeisterduo unter besonderer Beobachtung? Boateng wollte im Sommer weg, Hummels schwächelte zuletzt speziell im Topspiel gegen Dortmund (2:3). Im internen Ranking soll Süle bereits an beiden vorbeigezogen sein. Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber kündigte im AZ-Interview an, dass ab Sommer "ein Spieler wie Weltmeister Benjamin Pavard eine Stütze in der Abwehr sein könnte". Vieles deutet also darauf hin, dass der Transfer des 22-Jährigen, der auch rechts verteidigen kann, hinter den Kulissen bereits festgezurrt wurde.

Mittelfeld-Zentrum

Auch Javi Martínez (30) und Thomas Müller (29) nannte Rummenigge nicht. Der Spanier konnte in dieser Saison als Sechser bislang nicht vollends überzeugen. Offensivmann Müller spielt nicht konstant gut. Im Frühjahr werde man laut Hoeneß analysieren, "wer zu gebrauchen ist, und wer nicht". Gilt das auch für die beiden?

Thiago, der 2013 nach München kam, kündigte bei "Spox" und "Goal" an: "Natürlich können zu dieser Etappe noch einige Jahre hinzukommen." James’ Zukunft ist trotz Kaufoption der Bayern weiter offen. "Ich würde gerne bleiben", sagte der von Real Madrid ausgeliehene Kolumbianer, schränkte aber ein: "Ich kann nichts versprechen. Wenn ich gehen muss, weil ich nicht spiele, dann gehe ich." In Sanches und dem am Kreuzband verletzten Tolisso bietet der Kader weitere Alternativen.

Aktuell bilden aber Kimmich und Goretzka ein erfolgreiches Gespann im Zentrum. Der Jahrgang 1995, zu dem auch Süle und Gnabry gehören, bringt sich in Stellung. "Jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen, uns alle etablieren – dann können wir zusammen angreifen", sagt Goretzka.

Außenbahn

Die Ära von Arjen Robben (34) und Franck Ribéry (35) endet im Sommer. Und ihre Erben stehen längst bereit. "Wir hätten vermutlich ein paar Punkte mehr und damit ein paar Diskussionen weniger, wenn sich Kingsley Coman, unser größtes Talent, nicht am ersten Spieltag verletzt hätte", sagte Rummenigge über den Kronprinzen Nummer eins, der nach einem Syndesmosebandriss am Samstag beim 2:1 in Bremen sein Comeback feierte. Als zweifacher Torschütze ragte dabei aber Gnabry heraus. Er kommt, genau wie im Nationalteam, auch bei Bayern immer besser in Schwung. Auch Winterneuzugang Davies gilt als Zukunftsversprechen.

Sturm

Rummenigge adelte Lewandowski als den "erfolgreichsten Torjäger seit Gerd Müller". Der Pole ist bei Bayern nach wie vor nicht wegzudenken. Lothar Matthäus empfahl seinem Ex-Klub aber eine Alternative für die Zukunft: "Timo Werner würde perfekt zu Bayern München passen."

Na dann.

Im Video: Niko Kovac - "Ich kann nicht auf dicke Hose machen"