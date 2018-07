Die Reaktionen im Netz Mesut Özil: Seine Social-Media-Abrechnung schlägt hohe Wellen

Comedian Oliver Pocher (40) erklärte via Twitter: "Was wäre an diesem Statement VOR der WM so verkehrt gewesen!? Und da sein Heimatland ja England ist, auch auf Englisch..." In einem zweiten Tweet umrandete er ein Symbol auf Özils Erklärung und fügte hinzu: "Mir gefällt auch das offizielle Wappen des Staatshauses Özil SEHR GUT!"