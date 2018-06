Die Qual der Wahl Gegen Südkorea: Wer bekommt den Platz neben Kroos?

Khedira als erste Option neben Kroos

Sami Khedira und Ilkay Gündogan sind die naheliegenden Optionen. Es sind aber auch überraschende Lösungen denkbar, etwa mit Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka oder einem defensiven Mesut Özil – auch das gab's ja schon. "Für mich macht das so oder so keinen Unterschied. Die Konstellation ist für mich nicht so entscheidend", sagte Kroos. (Lesen Sie auch: Der Kroos-Kosmos - So tickt der Traumtorschütze)