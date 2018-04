Was war der größte Schatz, den Ihr jemals in einem Keller, einer Garage oder auf einem Speicher gefunden habt?

Otto: Ich habe damals einen schrottreifen alten Porsche 911 in einer Scheune entdeckt – sogar einen der Ersten dieser Art. Das Porsche-Museum hat den Wagen dann tatsächlich für 107 000 Euro gekauft. Das war die höchste Summe, die beim Trödeltrupp je erreicht wurde. Das werde ich wirklich nie vergessen. Erst kürzlich war ich mit dem ehemaligen Besitzer im Porsche-Museum in Stuttgart. Nach zweieinhalb Jahren ist der Wagen nun fertig restauriert. Ich durfte sogar eine Probefahrt machen – echt ein Highlight!

Mauro: Emotional gesehen war das ein alter Spiegel. Eine alte Dame hing sehr daran. Materiell gesehen war das ein Tresor voller Münzen und Schmuck, die zusammen fast 10 000 Euro gebracht haben. Die Familie hatte ein Jahr den Schlüssel gesucht. Als ich in die Wohnung kam, habe ich ihn sofort gefunden. Er war in einer Engels-Figur versteckt. Das war ein magischer Moment.

Sükrü: Bei mir war das eine Figur von George Minne. Sie lag in einer Flohmarktkiste und sollte dort verkauft werden. Statt zum Flohmarkt bin ich damit dann zum Auktionshaus gefahren und habe 2000 Euro dafür bekommen.