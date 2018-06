Die private Seite des Fußballstars Englands WM-Torjäger: Die Liebe macht Harry Kane so stark

Das WM-Gruppenspiel England gegen Tunesien am gestrigen Montag war für Harry Kane (24) ein ganz besonderes: Er stand zum ersten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Platz. Doch von Premieren-Nervosität konnte bei dem britischen Nationalspieler wohl kaum die Rede sein. Mit zwei geschossenen Toren verhalf er den "Three Lions" zu einem souveränen 2:1-Sieg. Heute wird er dafür von den britischen Fußball-Fans als neuer Shooting-Star gefeiert - was besonders seine Verlobte freuen dürfte!