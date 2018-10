Die prallen Lippen sind zurück Nach nur drei Monaten: Kylie Jenner benutzt wieder Lippenfüller

Sie hat es erneut getan. Obwohl Kylie Jenner (21) erst im Juli auf Instagram verkündete, ihre Lippenauffüller entfernt zu haben und wieder zu ihrem natürlichen Look zurückkehren zu wollen, hat sich der TV-Star nun wieder umentschieden. Wie das Magazin "People" berichtete, zeigte sich Jenner in ihrer Instagram-Story mit prallen Lippen und kommentierte den Post mit den Worten: "Danke [Pawnta Cosmetic Dermatology of Beverly Hills], dass ihr letzte Nacht mit einem Lippen-Auffrischer vorbei gekommen seid!"