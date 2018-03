Die Pop-Diva mit Herz Céline Dion: Eine Ausnahmesängerin wird 50

Über Umwege zum Weltstar

Ende der 80er Jahre ist sie in Kanada und Frankreich bereits ein gefeierter Star, nur in den USA will es nicht so recht klappen, da ihre ausschließlich auf Französisch gesungenen Lieder dort nicht beachtet werden. Aus diesem Grund nimmt sie 1990 das englischsprachige Album "Unison" auf. Die Single "Where Does My Heart Beat Now" wird ihr erster englischsprachiger Hit.