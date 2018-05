Der Stadtchef will die sogenannte Abwendungserklärung und die Erhaltungssatzung (siehe unten) reformieren, besser gesagt, schärfen. Außerdem plant er eine individuelle Münchner Lösung bei der Modernisierungsumlage. Angekündigt hatte Reiter dies schon im Januar, jetzt liegen die Konzepte auf dem Tisch. In einer Sitzung des Kommunal- und Sozialausschusses am 19. Juni soll dies alles beschlossen werden. "Nachdem es sich hierbei um ein bedeutendes Mittel zum Schutz der Mieterschaft in ganzen Vierteln handelt, hoffe ich auf eine breite Zustimmung", so der OB in einer Mitteilung.