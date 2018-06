MANUEL NEUER - NOTE 3.

Zweites Länderspiel nach der monatelangen Zwangspause. Stauchte seine Vorderleute cheffig zusammen, weil sie zu viel zuließen bei Kontern. Selbst jedoch bis auf ein paar Schüsschen kaum geprüft. Sicher, wenn gefordert. Zur Halbzeit raus.



JOSHUA KIMMICH - NOTE 3.

Zuckerball mit rechts in den Lauf von Reus als Ausgangspunkt des 1:0. Gute Hereingaben vors Tor, eine überraschte beinahe den Torhüter der Gäste.



MATS HUMMELS - NOTE 3.

Sehr offensiv unterwegs, doch seine Schussversuche wurden geblockt. Wie schon bei Bayern mit leichten Wacklern bei langen, hohen Bällen, wenn er in Laufduelle muss.



JÉROME BOATENG - NOTE 3.

Erster Einsatz seit seiner Muskelverletzung aus dem Halbfinal-Hinspiel gegen Real Ende April. Der Innenverteidiger mit solidem Auftritt, ohne große Fehler und große Szenen. Schonung zur Pause.



JONAS HECTOR - NOTE 4.

Die Saudis kamen oft und gefährlich über seine linke Seite, die der Kölner ziemlich einladend präsentierte. Da muss er besser stehen – ein Schwachpunkt.



SAMI KHEDIRA - NOTE 3.

Konnte sich viel in die Offensive einschalten, beinahe gelang ihm das 2:0 (37.). Dürfte seinen WM-Stammplatz im Duell mit Gündogan sicher haben. Verursachte den Elfmeter.



TONI KROOS - NOTE 3.

Erst sechs Tage wieder im Training, und wie selbstverständlich der Ballverteiler-Boss. Der Champions-League-Sieger als Souverän im Mittelfeld, dennoch mit viel Luft nach oben.



THOMAS MÜLLER - NOTE 4.

Unglücklich, weil der Raumdeuter gegenüber den Passkünstlern Reus und Draxler eher hemdsärmelig daherkam. Dann im Glück beim 2:0, auch wenn er im Nahkampf den Ball nicht selbst über die Linie gedrückt hatte.



JULIAN DRAXLER - NOTE 2.

Gut drauf. Mit Tempo, feinen Pässen und guten Dribblings. Immer mit Zug zum Tor. So macht sich der PSG-Star unverzichtbar. Schlechte Karten für den verletzten Özil.



MARCO REUS - NOTE 2.

Erstes Länderspiel von Beginn an seit März 2016. Pech mit einem Pfostenknaller, schlauer Assist zu Werners 1:0 und Initiator des 2:0. Sehr aktiv, sehr gierig.



TIMO WERNER - NOTE 2.

Vollstrecker nach Vorlage von Reus – sein achtes Tor im 14. Länderspiel. Der RB-Stürmer legte gut vor zum 2:0. Eine Empfehlung für Russland. Werner ist Jogis Stürmer eins.



MARC-ANDRÉ TER STEGEN - NOTE 3.

Der wohl unglücklichste Mann des Kaders, der sich ein knappes Jahr als WM-Torhüter Nummer eins wähnte, durfte nach der Pause Neuer ablösen. Ein Dankeschön für den Keeper des FC Barcelona und wenn alles glatt läuft sein letzter Einsatz vor dem Urlaub. Hielt den Elfer, doch der Nachschuss war drin.



NIKLAS SÜLE - NOTE 3.

Im Ranking der Innenverteidiger hinter Hummels und Boateng die Nummer drei. Der Bayern-Profi löste daher ab der 46. Minute Boateng in der Abwehr ab.



ILKAY GÜNDOGAN - NOTE 3.

Der neben Özil zweite Erdogan-Sympathisant wurde bei seiner Einwechslung (57.) böse ausgepfiffen. Durchschnittliche Leistung – hatte es auch nicht einfach.



MARIO GOMEZ - NOTE 3.

Ersetzte Werner ab der 62. Minute im Sturmzentrum. Hatte ein paar gute, weil explosive Aktionen und Torvorlage zu bieten.



JULIAN BRANDT - OHNE NOTE.

Ab der 74. Minute für Müller drin. Gleich mit guter Chance.



MATTHIAS GINTER - OHNE NOTE.

Kurzeinsatz als Rechtsverteidiger ab der 81. Minute für Kimmich.